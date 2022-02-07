東部海域發生規模5.5地震 新北未傳災情 19:272022/02/07 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 18：58 東部海域發生規模5.5地震，全台有感。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（7）日晚間6時58分宜蘭縣政府南南東方41.9公里發生規模5.5地震，深度33.2公里，新北市最高震度3級，明顯感受劇烈搖晃，迄目前為止，新北市消防局未接獲地震災情報案電話。 新北人口將跌破400萬 祭利多搶人 新北25校長研發 類躲避球 #地震 #公里 #東部海域 #新北 #未傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北群眾募資異業合作計畫 月中登場 04:102022/02/07 地方新聞 開工首日 侯友宜視察新北市圖總館防疫措施 13:152022/02/07 生活 新竹2天搖12次 專家：恐是強震前兆 04:102022/02/06 社會新聞 東部海域地震 斗六市最大震度3級 民眾：明顯晃了一下 19:242022/02/07 生活 花蓮大地震剛滿4周年 今晚令民眾憶起可怕經歷 19:332022/02/07 生活 400公里謝票之旅明啟程 羅智強臉書吐心聲網佩服 08:572022/02/07 政治 新北市消防局人事異動 調整科長、大隊長8人 17:182022/02/07 社會 新北群眾募資逆勢成長 集資金額逾1億2000萬 12:242022/02/06 生活 新北5歲童確診家住三重 Ct值曝光 遭北市幼兒園教師傳染 14:412022/02/07 生活 新北1月房市交易移轉棟數減10.6％ 這三區少最多 15:302022/02/07 財經 新北11隻毛寶貝年前找到家 飼主曬春節溫馨合照 11:042022/02/07 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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