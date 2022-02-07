今晚間6點58分，東部外海發生芮氏規模5.5的地震，幾乎全台有感，其中，花蓮震度為4，由於4年前，花蓮歷經0206大地震，剛剛的地震，也令不少民眾想起當時可怕的回憶。

中央氣象局地震報告指出，今日晚間6時58發生芮氏規模5.5地震，震央在宜蘭縣政府南南東方41.9公里，位於台灣東部海域，地震深度33.2公里。各地最大震度宜4花4中3投3北3竹3桃3雲3苗2彰2嘉2東1高1南1。

地震發生期間，適逢民眾用餐時段，一名正在吃烏龍麵的游姓民眾表示，原以為是友人故意搖晃桌子，正要和對方說時，發現越來越晃，直到後來才驚覺是地震。

另名林姓婦人則說，花蓮0206大地震才剛滿4周年，今天東部海域又發生有感地震，不禁令人回憶起當時可怕的夜晚。

花蓮縣消防局雖未接獲災情傳出，仍提醒民眾不要驚慌，餘震若來襲，牢記地震3字口訣「DCH」，也就是趴低（Drop）、掩護（Cover）、抓牢（Hold on），並保持冷靜執行，提醒鄉親做好防災準備，並注意安全。地震災害排除、災情通報或民眾受困尋求協助，可撥打119或1999。