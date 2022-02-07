櫃買中心7日表示，對法德生技藥品公司（4191）違反重大訊息規定處以違約金12萬元。

櫃買中心表示，法德生技藥品公司於110年12月30日發布重大訊息說明經董事會通過轉讓中國藥證，前開藥證屬法德公司合併個體之重大資產，惟法德公司未依規定取得會計師對交易價格出具合理性之意見書，致有公開與事實不符資料之情事，核有重大疏失。櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對法德公司處以新臺幣12萬元之違約金。