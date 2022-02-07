法德公司違反重訊規定遭處違約金12萬元 20:022022/02/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心7日表示，對法德生技藥品公司（4191）違反重大訊息規定處以違約金12萬元。 櫃買中心表示，法德生技藥品公司於110年12月30日發布重大訊息說明經董事會通過轉讓中國藥證，前開藥證屬法德公司合併個體之重大資產，惟法德公司未依規定取得會計師對交易價格出具合理性之意見書，致有公開與事實不符資料之情事，核有重大疏失。櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對法德公司處以新臺幣12萬元之違約金。 桓鼎-KY公司延遲發布重訊遭處違約金10萬元 營業人出租房屋收取違約金 應依規「這麼做」 #法德 #櫃買中心 #違約金 #生技 #藥品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》桓鼎延遲發布重訊 遭處違約金10萬元 17:392022/02/07 財經 櫃買放寬證券商經營自行買賣具證券性質之虛擬通貨業務 12:292022/01/21 財經 櫃買官網特別建置 興櫃戰略新板專區 正式上線 04:102022/01/26 證券．權證 櫃買放寬興櫃戰略新板股票自然人合格投資人資格條件 12:192022/01/28 財經 美、中兩大市場出擊 法德藥治高血壓藥營收穩步攀升 16:302022/01/27 財經 櫃買26日審議通過鈺鎧上櫃案 18:122022/01/26 財經 新應材公司1／25申請登錄興櫃股票 13:532022/01/27 財經 櫃買調整台開上櫃普通公司債變更交易方法事由 19:032022/01/21 財經 食藥署積極推動及落實冷鏈藥品實施GDP 13:592022/02/05 財經 疫苗命名學問大 04:102022/01/23 專題周報 與病毒共存 健康產業迎報復性成長 04:102022/01/27 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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