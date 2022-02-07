《黃金歲月》劇組開工團拜。（民視提供）

《黃金歲月》劇組開工團拜。（民視提供）

《黃金歲月》劇組開工團拜。（民視提供）

王中平開工前先快篩。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》7日於民視林口總部舉行開工團拜儀式，由製作人黃錦鳳、鄭文騰以及總導演余蒨蒨帶領演員王彩樺、王中平、李之勤、葉家妤、陳熙鋒、Gino、張家瑋、謝京穎、賴慧如、張書偉、邱子芯、吳鈺萱、郭忠祐、胡嘉愛、林昱辰、張絡扉等人一起團拜，祈求劇組拍攝順利；劇組上工前還特別進行快篩檢測，確保拍攝安全讓全員都安心。

葉家妤開心過年期間收視持續大開紅盤，也收到許多觀眾的鼓勵，讓她又驚又喜。王彩樺特別戴上喜氣口罩參加團拜，跟大家分享新年喜悅。張家瑋表示過年期間很開心劇組有放年假，讓她可以回南部老家陪伴爸爸及家人；謝京穎說她這一次年假回老家充飽電再返回工作崗位，能量滿滿，更有動力繼續拚。

《黃金歲月》今晚即將播出達哥(洪都拉斯飾演)氣采苓(葉家妤飾演)不接受崇輝(Gino飾演)的求婚，跑去大罵采苓一頓，采苓媽媽秋萍(李之勤飾演)得知後，立刻衝上前告訴達哥，采苓就是他們兩人親生女兒的真相。重頭戲即將播出，李之勤表示這一場戲拍攝過程讓她很揪心，笑說還好這些只是在戲中，不然真的太悲慘了；洪都拉斯表示自己是單親家庭長大，對於角色達哥對葉家妤這麼壞，自己每一次拍攝心情很煎熬，完全能夠體會觀眾的怒氣，也很能諒解網友對他的負評。