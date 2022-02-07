比特幣在周末強勁反彈，突破4.2萬美元，再現凌厲漲勢。根據最新財務揭露，美國參議員克魯茲（Ted Cruz）上個月逢低買進最高5萬美元的比特幣，此時最高賺進逾6千美元。

據上周五發布資料，克魯茲1月25日買進約1.5萬到5萬美元的比特幣。這位德州共和黨議員是透過加密貨幣平台River Financial進行該交易。

CoinMarketCap數據顯示，1月25日當天比特幣開盤在3萬6655美元，收在3萬6954美元。倘若克魯茲當天投資僅1.5萬美元，現今報酬率約13.5％來看，收益約2000美元，若當天投資5萬美元，扣除交易成本後收益約6750美元。

克魯茲辦公室目尚未對此作出回應。

在克魯茲買進時間適逢比特幣歷經加密貨幣寒冬，當時賣壓出籠，價格下探至3.6～3.7萬美元之間。

比特幣周一約達4萬2620美元，24小時漲幅0.48％，此加密貨幣去年11月曾站上6.9萬美元的歷史新高。周末漲勢帶動其他加密貨幣一併勁揚，以太幣兩周來首度突破3000美元關卡。

克魯茲向來是加密貨幣擁護者，他去年8月曾反對向加密貨幣交易公司與券商課徵新稅的法案條款，也曾提案要求與國會合作的商家接受加密貨幣支付。

克魯茲並非唯一支持且買進比特幣的國會議員。根據揭露文件，美參議員魯米斯（Cynthia Lummis）去年8月買進價值5萬到10萬美元的比特幣。美國參議員圖米（Pat Toomey）去年6月對Grayscale比特幣信託（GBTC）、Grayscale以太幣信託（ETHE）各投資最高1.5萬美元。