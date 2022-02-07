東部海域發生規模5.5地震 台南、高雄園區廠商未受影響 19:432022/02/07 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今晚6點58分東部海域發生芮氏規模5.5地震，震央深度有33.2公里，台南市測得震度1級；南科管理局表示，台南、高雄園區廠商皆未受影響。（摘自中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今晚6點58分東部海域發生芮氏規模5.5地震，震央深度有33.2公里，台南市測得震度1級，南科管理局表示，台南園區地震儀測得震度為1級、高雄園區無偵測到數值，台南、高雄園區廠商皆未受影響。 國健署調查：青壯族群電子煙使用率5.5％ 過半支持禁電子煙 春節連假湧退房潮 圍爐宴改外帶 #東部海域 #地震 #園區 #廠商 #測得 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 16：22台灣東部海域規模4淺層地震 最大震度宜蘭3級 16:282022/01/23 生活 2人涉貪羈押將停職 宜縣府：運作不受影響 04:102022/01/17 地方新聞 花蓮大地震剛滿4周年 今晚令民眾憶起可怕經歷 19:332022/02/07 生活 18：58 東部海域2分鐘2震 規模5.5地震雙北狂搖 宜花最大震度4級 19:002022/02/07 生活 《經濟》企業尾牙辦不辦？不到3成照常、4成5受影響 14:152022/01/20 財經 規模5.5地震全台有感 氣象局：兩日內注意最大規模5餘震 17:172022/01/16 生活 零組件缺料狀況持續衝擊整機出貨 PC及筆電端受影響程度最低 14:332022/01/10 財經 東部海域發生規模5.5地震 新北未傳災情 19:272022/02/07 生活 上海經濟增速目標5.5％ 布局車規級晶片生產 17:132022/01/23 財經 北韓疑似向東部海域發射武器 陸外交部回應了 16:512022/01/11 兩岸 16：15東部海域規模5.5地震 最大震度宜花東投3級 16:172022/01/16 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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