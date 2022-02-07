一名30多歲陳姓女子，去年帶著念國小的女兒去西門町一間髮廊，進行剪、燙、染等多項服務，費用1萬多元。豈料做到一半，陳女突然起身離開，也沒叫女兒，女兒發現不對，才趕快跟著媽媽離開。事後陳女表示認為費用太貴才離開，店家氣得提告。台北地檢署偵結，7日依詐欺罪嫌起訴陳女。

據ETtoday新聞雲報導，陳女2021年4月間帶著國小女兒前往台北市西門町某間美髮沙龍，填寫，並選擇剪、燙、染、護髮、接髮等多項服務。美髮過程進行約4小時後，陳女突然拿掉肩頸上防污用的圍巾往店門口走去，也沒有叫女兒；女兒起初傻傻看著媽媽走掉，過了一會兒才趕快跟上去。

事後業者發現陳女「不見了」，根據消費者資料與她聯繫，陳女質疑價目不合理、服務態度不佳，業者憤而提告。檢察官調閱店內監視器，發現陳女是看著價目表挑選服務，事後才嫌收費太貴並不合理，依詐欺罪嫌起訴陳女。