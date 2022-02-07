伴隨出貨動能躍進，永光（1711）2021年營運持穩推進，自結2021年營收92億元，年增18.4％，營業利益5.45億元，年成長168％，稅前盈餘5.94億元，年增123％；對照股本5.48億元，每股稅前盈餘1.08元。

永光2021年各產品線全面復甦，其中，特用化學品年增33％，表現最佳；其次為醫藥化學品年增20％；色料化學品也成長18％，碳粉、電子化學品分別年增7％、8％。

永光表示，2020年第四季原料價格在低檔，故有策略性採購低價原料致使原料佔比降低，而2021年原料呈逐步上漲趨勢，雖近期有因應原料上漲及運費高漲調整價格，而仍尚有部份舊價訂單仍未反應。

影響所及，永光2021年12月營收7.85億元，年減0.5％；營業淨利1479萬元，較前年同期減少5615萬元；稅前淨利1347萬元，較前年同期減少5473萬元。

永光近來持續優化產品組合，色料事業朝數位墨水、節能省水產品布局，特化事業發展配方型安定劑。看好半導體、顯示器產業的成長空間，開發下世代製程所需的功能性電子化學品。

永光指出，半導體、顯示器產業這兩年有很好成長空間，持續開發更多下世代製程所需的功能性電子化學品，積極與兩岸下游業者共同開發市場。

特化產品包括紫外線吸收劑、光安定劑、抗氧化劑、高分子可聚合型染料，後疫商機催化UVC紫外線殺菌應用，並開發出抗UVC水性塗料專用的光安定劑。