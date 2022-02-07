有關民用航空器5日飛過東引上空，空軍退役將領張延廷表示，中共民用航空器飛東引是刻意，試探我反應，有軍事，政治與文宣三重意義。他並斷定還會有第二次。

軍事上，張延廷說，這是灰色做法，挑東引做破口試驗，不挑馬祖或金門，因金馬太近大陸；此民用機是有人或改裝成無人，尚不知，判斷應是有人機。先挑東引飛，結果從十二浬外，到進入領空，東引上空，我方沒有做警告驅離，也未做射擊驅離，試探我反應就算成功了。

他說，現在飛機都有慣性導航，不會迷路的，不會不小心飛到東引，這是刻意為之。

張說，軍方應說明這次民用航空器飛東引情況的處置，該民航機是什麼機型，從那個機場起飛，飛多久，何時進入我東引島外12浬處的空域，我方是如何處置，何時飛進東引領空，飛多久時間，高度是多少，我又如何處置，防空應變如何做為，及是否做警告與驅離。結果軍方都沒說清楚，代表因應有問題，該做的沒做，也沒做警告射擊。

張延廷主張，軍方要通令外島加強中共機艦識別，只要進人12浬的領海或領空，該做什麼處置，都要說清楚，何況國防部強調，共機愈接近，我處置愈積極。

張延廷說，如果軍方說明整個過程，而且我也有做射擊警告，只是考量兩岸關係，且飛東引的是民用機，又是過年期間，所以沒做更積極處置，國防部表現才值得國人肯定。目前看來，這架民用航空器飛到東引試探，外島連警告射擊都沒做，處置有疏失。這架飛機不是隱形的，在飛入我12浬即應掌握，並做因應。

他說，東引當天雲層低，那架民用機不會飛很高，面對中共用民航機飛外離島的灰色做法，軍方爾後該如何處置，非常重要。