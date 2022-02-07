2021年走過新冠肺炎疫情最嚴峻高峰，投資市場在景氣復甦與政策調整之間擺盪，考驗各資產管理公司能力，2022年開春率先公佈的「指標年度台灣基金大獎」，富蘭克林共計得15項獎項肯定，成為本屆最大贏家，得獎涵蓋多個市場領域，展現經理團隊處於市場氣氛多變中精準選股及靈活操盤的能力，也印證富蘭克林全球投資專家的實力。

富蘭克林表示，該團隊在操盤績效與推廣基金理財領域，連年獲得青睞，包括已五度蟬連美國股票及投資人教育兩獎項，產業股票類別方面，受惠數位轉型與政策支撐的資訊科技、基礎建設同獲獎肯定，顯示經理團隊能率先洞悉趨勢，佈局機先。疫情期間崛起的氣候變遷議題，富蘭克林今年也得指標基金獎永續性獎項「影響力投資大獎—氣候影響」的傑出表現肯定。

富蘭克林坦伯頓基金集團長期專注於ESG課題，自2003年起便積極透過產業合作實踐及支持，2020年新加入的成員—凱利投資更是箇中領航者，擁有超過30年投資經驗，包括1987年即推出第一個結合ESG的投資組合、2014年再獨家研發ESG評級，現階段投資人可透過富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金參與當前最時興的ESG題材。

富蘭克林指出，除經理團隊操盤斬獲豐富外，指標年度台灣基金大獎今年也再頒給富蘭克林「投資人教育」實力大獎，表彰在台灣積極推展基金理財教育的用心與成效。富蘭克林投顧在台灣推廣基金理財超過30年，自2000年比照國外公正單位評比績優基金制度設立基金獎項以來，不只樹立連年得獎23年不中斷的紀錄，總得獎數更累積高達279座，從基金到經理團隊、品牌服務獎項名目多元，均是其全方位資產管理專家的最佳見證。

富蘭克林投顧強調，該公司持續引進優質基金、升級理財服務，繼續為打造最佳基金投資環境而努力。就基金產品面，締造多個領先，例如是國內唯一總代理具有成立時間長、規模大及費率低三優勢的美國註冊基金；前瞻引進國內唯一專注投資波灣債市的「富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金，和國內第一檔境外伊斯蘭債券型基金的「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金等，總代理的基金數目前已有77檔，為在台境外基金產品數最多的總代理業者，加上可供銷售與顧問服務的富蘭克林華美投信25檔基金，總基金數已擴增到102檔。

服務面也持續創新，實體客戶說明會與真人客服團隊仍是富蘭克林堅持的服務核心，而因應數位時代來臨，富蘭克林說明，該公司領先業界打造「國民e帳戶」數位投資平台，並結合AI人工智慧加值推出「國民理財機器人」，以及行動輕理財APP，更便於e指掌握基金理財計畫與理性處理投資事項。