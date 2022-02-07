就在聯準會於1月底發布最新利率決策聲明之後，美股雖然一度震盪，但在企業財報的加持下，股市開始出現反彈，並一掃2022開年以來因通膨與升息預期而出現的頹勢。不過，市場對聯準會升息預期的擔憂，還是蔓延到亞洲各主要股市，東北亞與印度股市在農曆年前皆出現明顯的賣壓，顯示在聯準會轉鷹的環境下，亞洲股市波動也明顯擴大。

根據統計，在農曆年前一周，東北亞股市慘遭外資的大幅賣超，大陸股市單周就遭外資賣超40.95億美元，而在內資同步賣超的壓力下，滬深300指數在當周也大跌4.51％。另外，台、韓股市在同一期間也分別遭外資賣超21.22億美元與32.68億美元，特別是外資對韓國股市的賣壓之大，更讓當地大盤指數因此大跌6.03％；儘管在隔周（1月31當周）外資對韓國股市已轉為小幅買超，但經過前一周的明顯跌幅，韓國股市仍超越大陸股市，成為2022年以來亞股當中跌幅最大的市場。

不只是東北亞，外資在1月24日當周也賣超印度股市28.64億美元，導致Sensex指數在當周大跌3.11％，即使到了1月31日當周，外資對印度股市仍持續賣超。但特別的是，儘管外資今年來對印股賣超的金額已達50.29億美元，但印度股市在今年以來仍力守正報酬，顯示當地股市強勁的支撐力道。另外，相較於東北亞股市的慘澹，東南亞股市在過去這兩周卻吸引了外資淨流入，反而讓大盤指數的表現在今年來優於東北亞股市。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，經過了一周的農曆年假，除了聯準會已經轉鷹之外，英國央行與歐洲央行也釋放出鷹派的訊號，其中，英國央行更在2月3日宣布升息一碼，這已是繼去年12月後英國央行的第二次升息；而歐洲央行也明確表示今年就會結束刺激措施，甚至有可能在第四季升息。美、英、歐三大央行同步轉鷹，顯示儘管成熟市場依舊面臨嚴峻的疫情干擾，但仍要全面迎戰經濟復甦後的通膨壓力。

林雅慧說，相較於成熟市場，亞洲各地的通膨壓力卻小一些，但這也意味著亞洲經濟尚未完全進入復甦狀態；尤其是大陸對疫情採取的清零政策，已明顯壓抑到內需消費的動能，因此人行在今年反而可能採取較寬鬆的貨幣政策，以刺激中小企業與特定產業的資金環境。

林雅慧表示，當市場因成熟國家央行的升息預期而出現震盪，企業獲利反而會成為推動股市持續上漲的關鍵，從這角度來看，今年風險性資產還是會上漲，只是中間必然會有較大幅度的震盪；不過好消息是，在升息的環境下，亞洲價值型股反而比較有表現機會，今年來MSCI亞太不含日本指數的跌幅僅有1.7％，但MSCI美國與MSCI歐洲指數卻分別下跌6.1％與3.9％，而MSCI東協指數在今年來更上漲1.5％，可見儘管經濟尚未全面復甦，但亞洲股市的優勢已經浮現。