隨著地價、房價雙漲，七期豪宅預售案已站穩7字頭，即將進場的水湳豪宅大案更喊出每坪百萬天價，眼看百坪豪宅動輒要價7、8千萬元，中部企業主將購屋目光轉向大地坪的南屯區與西屯區豪墅產品，催出許多「買大樓不如買透天」的豪墅客。

其中，南屯區單元二重劃區勇奪豪墅王與豪墅成交王雙料冠軍；而南屯區8期重劃區與西屯區12期重劃區，則分佔豪墅成交總價二、三名。

台中房仲業者表示，近2年房價漲勢不休，台中新興重劃區百坪豪宅大樓總價動輒5、6千萬，與別墅價格的差距越來越近，甚至超越別墅價格。重視隱私與稀有性的富豪們，將置產焦點轉向有天有地的透天別墅，近5年來透天別墅交易量成長近2倍。

統計台中市2021年透天別墅成交總價排行榜，位在南屯區單元二文心南五路三段的「日興永富」，以總價1.1億元成交，成為台中去年的豪墅王！房仲業者表示，該案地點鄰近公益路米其林餐飲圈，與七期重劃區相近，加上土地達110坪、建坪達296坪，以座落地點與使用坪數來看，CP值相當高。

而成交總價排名二、三名的「觀止2」與「居心地」，分別位在南屯區8期、西屯區12期重劃區，屬於市區內機能成熟的豪墅聚落。其中，12期與水湳經貿園區相連，兩者具有連動拉抬效果，水湳低容積的「生態段」土地，最高成交單價已來到63萬元，若規劃別墅產品，每戶總價預估從7000～8000萬元起跳。

台中豪墅預售市場去年表現同樣亮眼，位在南屯區單元三重劃區的順天「ONE 33」，出現總價超過1.5億元的交易紀錄，該筆交易的土地坪數達144坪、建坪約342坪；同案成交總價逾6000萬元的豪墅案共有6筆，地坪約落在67至83坪之間、建坪約175坪，屬於市場上少見的大地坪豪墅，憑藉著產品特殊性推升銷售佳績。

至於西屯區久樘「柏登莊園Blossom Villa」規劃獨棟、雙拼電梯別墅，每戶地坪約35至54坪、建坪近百坪，總價6000萬元起，近期即將完工落成，企業主賞屋詢問熱度高。