消息人士指出，反應國際油價走高，沙烏地阿拉伯國營石油公司全面調漲歐、亞、美客戶的原油售價，凸顯即便油價持續上漲，沙油仍看好需求維持強勁。投行策略師普遍認為，在俄烏危機升溫與需求看旺下，布蘭特期油將挑戰100美元大關。

由於市場聚焦供應吃緊與美伊核子談判等消息面因素，國際油價周一開高震盪走低，布蘭特期油亞洲盤一度觸及94美元，創2014年10月以來新高，歐洲盤則壓回至92.40美元，下跌1％；美國指標期油最高報92.73美元，隨後亦回挫至91.06美元，大跌1.4％。

國際指標期油上周五大漲超過2美元，周線更是連7紅，主要利多在於產油國政治動盪，引發供油可能中斷的疑慮。

野村證券資深經濟學家小越表示，「由於消息顯示美伊核子談判有進展，投資人趁勢獲利了結，因此摜壓油價拉回，只不過技術性一回檔，新買盤馬上就進場，畢竟全球供給預料仍將吃緊。」

Fujitomi證券首席分析師齋藤和彥指出，「投資人預期美伊核子談判短期不會有協議，市場氛圍依然偏多，加上產油國組織(OPEC+)無法達成產能目標，而美國產油量不會增加太多，全球供油持續吃緊，多家投行普遍認為布蘭特期油將衝上100美元。」

熟知內情的消息人士透露，隨著國際油價不斷上揚，沙油已全面調漲亞洲、歐洲與美國客戶的售價。

亞洲客戶部份，3月份阿拉伯輕原油售價將較阿曼杜拜均價高2.80美元，較2月份售價調高60美分。

銷往美國的售價則較基準價加2.45美元，等於較2月份調升30美分。銷往歐洲的售價漲最多，3月份售價定在較布蘭特期油折價10美分，較2月份大幅調高1.70美元。

沙油是在OPEC+決議3月份起每日增產40萬桶後做出漲價的決定，OPEC+增產量符合市場預期。

沙油為全球最大原油出口商，逾6成的原油出口銷往亞洲，以中國、日本、南韓與印度為最大的客戶。