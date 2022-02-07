「百靈果」客串《天之驕女》演記者。（三立提供）

「百靈果」客串《天之驕女》演記者。（三立提供）

三立八點台劇一直頗獲網紅與年輕觀眾的偏愛，包含Joeman、丟丟妹都曾主動要求客串演出，Podcast主持人「百靈果」也是《天之驕女》忠實觀眾，經常在社群媒體上分享看劇心情，日前百靈果的Ken與Kylie終於圓夢到劇中客串，飾演國際媒體記者，演出時台、英、中三語交錯，既認真又爆笑的表現，讓一起對戲的演員亮哲、明杰、星卉與林則希等人面臨演技大考驗，因為要在嚴肅劇情中不笑場，讓他們直呼太難了。

留學美加的Ken與Kylie經常在Podcast節目中解析英語新聞，這次客串演出記者，必須自己把劇本翻譯成台語跟英語，不會說台語的兩人還出動岳父跟另一半一句句把台詞錄下，走到哪都練到哪，兩人大呼對他們來說用英文還簡單許多。

Ken與Kylie兩人為客串這場戲苦練台詞，本來以為都背好了，沒想到到了拍戲現場被多加了一句台詞，讓Ken當場崩潰，製作人看不下去，安慰他們說沒關係，可以破例讓他們的台詞中間穿插英文。兩人在記者會劇情中必須用犀利言詞提問，雖然緊張但表演慾爆發，中間甚至還臨場發揮自己加了中英文台詞，結果亮哲與明杰兩人也被逼出潛藏的「英語力」，自己加上英文台詞對戲，意外效果讓人驚呼果然台語劇演員其實真的是非常的國際化。

因為Ken與Kylie的加入，這場戲也變成演員的演技大考驗，身為脫口秀演員的Kylie舉手投足都張力十足，卻讓必需演出哭戲的星卉吃足苦頭，因為當大家NG笑場的時候，她還必須保持悲傷的情緒，不受現場歡樂氣氛的影響。林則希也說百靈果實在太搞笑，「我演戲8年沒有NG過這麼多次，我剛剛得要捏著大腿才能把戲演完」。

許多人意想不到作風洋派的「百靈果」居然是台語劇《天之驕女》的忠實粉絲，Ken說一開始是空姐也是網紅的太太先入坑，最後兩人天天一起追劇，現場工作人員不相信他真的是鐵粉，還特別隨機考他最新劇情，完全答對讓明杰與林則希驚呼你們真的有看。