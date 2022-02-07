2022北京冬季奧運中華隊第一位出賽的選手黃郁婷，7日在競速滑冰女子1500公尺以2分00秒78獲得第26名，未能收下獎牌，接下來還有13日500公尺及17日個人強項1000公尺要奮鬥，教練黃錦龍期待1000公尺可以看到1字頭成績。

對於1500公尺表現，黃郁婷賽後笑說：「其實自己很不喜歡1500公尺這個項目，比賽前一直催眠自己是最後一次了、全力以赴，很開心最後一圈沒有掉到36秒。」

黃郁婷補充，自己最後一圈掉到34秒有點意外，「我以為會掉到36秒，所以整體來說不是最好，但也不是到最差，透過1500公尺來調整，13日我會有500公尺，結束後最後是17日的1000公尺，一切就是盡力就對了！」

教練黃錦龍補充，基本上黃郁婷成績2分00秒78算是水準之上，之前黃郁婷在海平面的成績是2分04秒，今天這樣算提升蠻多的，而黃郁婷目標還是放在最後1000公尺，先適應冰面，「希望在1000公尺郁婷能突破以往成績，希望能看到1字頭啦！」

中華北京冬奧代表團總領隊陳士魁7日下午也前往冰絲帶場館為黃郁婷加油，賽後並與教練黃錦龍交換意見，鼓勵黃郁婷再接厲，在未來的比賽能締造更好的成績。