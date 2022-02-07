台北市議員羅智強宣布8日將展開400公里徒步之旅，以感謝支持者對四大公投案的力挺，由於終點是高雄，有媒體分析，羅智強爭取參選2022年高雄市長機會越來越濃厚。不過，國民黨台北市議員徐巧芯認為，羅智強應該代表國民黨出戰桃園市長選戰，桃園市民進黨最輸不起、輸不得的地方，且在這地方也需要有一位戰將主導和帶領議題。

《中天新聞》報導，徐巧芯表示，雖然現在勸進羅智強到高雄參選的聲量是比較高的，但羅智強其實更適合在桃園替國民黨出征，因為桃園是民進黨最輸不起、輸不得的地方，在這樣的地方，需要有戰將主導和帶領議題。

徐巧芯認為，2022年選舉，民進黨會從北台灣著手，包括攻擊台北，甚至是台中，如果羅智強能在桃園帶動風潮和議題，會使他們必須把議題設定鎖定在桃園，這對國民黨其他縣市也是非常有利的。桃園市長鄭文燦這8年有沒有疏失？需要極有力的市長才能調查清楚，只有羅智強能夠做到這點。

前國民黨考紀會主會、律師葉慶元7日也在臉書上表示，過年前看到智強正式宣佈不競選連任議員，以促成世代交替，是對他無比敬佩。而今天看到徐巧芯公開呼籲，支持羅智強 轉戰桃園市市長，「覺得真的是一步好棋！」

葉慶元認為，桃園市本來就是年底大選藍綠攻防重點，也是國民黨能否有效透過這次地方選舉有效制衡民進黨的關鍵，以智強的戰鬥力，如果能夠代表國民黨參選桃園市市長，一定能夠和蔣萬安 、侯友宜、盧秀燕、許淑華等國民黨戰將，形成有效的戰鬥團隊，帶領國民黨打贏2022地方大選