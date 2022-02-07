春節「開工日」地牛再翻身！台灣東北部地區今(7)日晚間6點58分發生規模5.5有感地震，不僅台北市非常有感，晃動時間更長到嚇壞不少民眾。然而驚人的是，藝人炎亞綸其實早在過年前就曾預告「年後還會有地震」，沒想到一語成讖，讓PTT鄉民不由得發起「跟炎P道歉集中串」，1小時內瞬間「推爆」。

台灣東北地區今(7)日晚間6點58分發生規模5.5有感地震，初判震度4級以上地區：花蓮、宜蘭；而台北、新北市震度初判3級以上，北捷板南線、文湖線受影響，暫時放緩行車速度。許多網友紛紛在PTT驚呼：「超大」、「真的好晃」、「好久好大，新北大有感」、「搖好久」、「炎教授是對的」、「桃園中壢超大」、「中和10樓還在搖」、「上下震」、「我又是國家邊緣人了嗎」、「為什麼都沒收到簡訊」。

女星路嘉欣和「小8」趙逸嵐合作主持Podcast節目《阿路八》，就在地震發生的前一天，路嘉欣昨(6)日出席經紀公司團拜時曾在訪問中爆料：「我們年前訪問炎亞綸，當時他預測過年前後還會有比較大的地震，讓我過年都在擔心會不會地震。」沒想到這集節目都還沒播出，炎P又再度一語成讖。

曾被網民戲謔稱作「被藝人耽誤的地質學家」的「炎P」炎亞綸，如今儼然成為台灣人碰到地震時第一個想到的人；包括「下雨地震說、土地乾裂說」等，雖然一開始只是玩笑話，但隨著近年地震發生的情況，竟發現「炎教授」的地震預測能力越來越神準，連科學都無法解釋。

PTT鄉民今(7日)晚7點整在八卦版發文：「[問卦] 跟炎P道歉集中串」，提到「北部下大雨，緊接著就地震了，每當下雨+地震的時候我就忍不住想跟炎P道歉，對不起炎P，當初不該笑你，炎P是對的，大家都欠炎P一個道歉」；鄉民紛紛響應推文：「對不起」、「我道歉」、「我錯惹」、「地質權威」、「我以為你是偽科學，沒想到是經驗科學」、「超準ㄉ，才下雨不到十分鐘就地震」、「諾貝爾欠炎P一個獎」、「先知總是孤獨」、「偉哉，震炎法師」、「由黑翻紅的好典範」、「神串留名」，1小時內瞬間被「推爆」（淨正面推文超過百則）。