屏東地區受1月雨害影響，造成洋蔥受損嚴重，經農委會相關產業單位及農業改良場7日前往現勘，依據農業天然災害救助辦法第6條第2項規定，7日主動公告屏東縣之洋蔥為現金救助及低利貸款品項。

農委會指出，受災農民可自2月8日起至2月17日止，至公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，例假日也照常受理申請，並請受災農民儘速依限至各地公所申請救助。農委會同時籲請地方政府確實掌握農損情形，積極主動辦理查報及勘查作業，協助農民儘速復耕復建。

農委會指出，本次1月雨害主要影響屏東地區，經統計至7日16時止，農業損失估計為5814萬元，受損作物以洋蔥較嚴重，被害面積198公頃，損失金額3357萬元。農委會表示，屏東洋蔥正值蔥球生育期，此次雨害已造成洋蔥受損；且洋蔥病害好發在潮濕多雨環境，目前已有病害現蹤，農民應適時防治減少損失。

鑑於災後復建為首要工作，農委會請受災農民，儘速於公告期限內備齊資料至公所申請現金救助，有復耕、復建資金需求之農民，該會也提供農業天然災害低利貸款，除提供至2022年4月14日之天災低利貸款免息措施外，放貸機構也會加速審查，以協助受災農民共同度過難關。