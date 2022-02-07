受惠絲束和醋片需求持續強勁，且醋酐已批量出貨，材料-KY（4763）2022年1月營運動能延續；單月營收2.72億元，年增18％，創同期新高，並為歷史單月次高水準。

材料-KY表示，目前訂單能見度相當良好，年度訂單已陸續談妥，今年有新的絲束產能規劃，加上去年第四季增加新的醋片產能，且醋酐已批量出貨，預期2022年營收成長有望為上市以來最佳。

材料-KY認為，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，而地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

材料-KY目前絲束廠年設計總產能1.6萬噸，因應未來需求與營運成長，擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標今年上半年度新增4000噸絲束產能。

材料-KY指出，除製程、產能提升外，更將朝兩大策略方向布局，強化長期成長與鞏固競爭優勢。其中，著眼於發展替代傳統香煙的相關產品，並持續評估其他上下游發展機會。

另，把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料；目前研發中的可生物降解紡織纖維已有初步成果，正著手進行推廣與評估擴大生產。