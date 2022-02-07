春節9天連假結束，今（7日）天是開工日，威力彩、大樂透及春節大紅包今晚開獎。大樂透連續2期槓龜，頭獎預估上看1.6億元，而加開的春節大紅包已開出220組，目前還剩下140組。

大樂透第111000018期開獎，獎號分別為32、45、18、03、23、40，特別號38。

威力彩第111000011期開獎，第一區中獎號碼為38、13、21、27、09、35，第二區中獎號碼為02。

加開春節大紅包9個號碼分別為13、48、42、23、19、01、33、10、04，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。自1月28日至上期大樂透累計開出220組春節大紅包，未達360組，下期繼續開獎。

台彩今年從1月28日至2月11日連續開獎，創下史上最長連續開獎紀錄，另外加碼360組100萬元春節大紅包，每期各加開9個號碼，對中6個號碼就有機會獲得100萬元。

一切資訊由台彩公告為準。