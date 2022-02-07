台中市長盧秀燕7日公布首長人事調整，新任新聞局長由資深媒體人鄭照新接任。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府原新聞局長黃國瑋調任市府有給職顧問兼任市府發言人，未來台中市政府將採行雙發言人制。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕7日公布首長人事調整，新任新聞局長由資深媒體人鄭照新接任，並兼任市府發言人，原新聞局長黃國瑋調任市府有給職顧問兼任市府發言人，未來台中市府將採行雙發言人制，春節後首個工作日就公布人事調整，被視為是盧秀燕力拚連任的重要布局。

鄭照新畢業於東吳大學政治學系、南加州大學國際公共政策暨管理碩士，曾任立委馮定國助理、台中廣播總經理特助、高雄市政府新聞局長等職。

一般對鄭照新評語，為人友善、風趣，與媒體界友好，過去長期擔任立委江啟臣的重要幕僚，在台中各個領域累積廣泛人脈，有利於往後台中市政宣傳。

鄭照新也曾出任國民黨文傳會副主委兼黨發言人，與北中南等地媒體友好，該人事調整，有利中市府政策宣導、新聞聯繫、輿情回應等業務順利推動。

黃國瑋接掌台中市府新聞局長兩年多，頗受媒體好評，完成新聞局長階段性任務，調任市府有給職顧問的黃國瑋，與鄭照新同為東吳大學政治系學長、學弟，曾任中視政治線記者、特派、總統出訪隨行記者等媒體資歷。

此外，黃國瑋也曾在誠品、國賓大飯店等企業服務，擔任台中市政府新聞局長2年多的歷練，多次協助市府各局處危機處理，在去年疫情爆發時，陪同盧秀燕、台中市衛生局長曾梓展等舉行台中市防疫記者會，並擔任記者會主持人，有條不紊的統整公布各項疫調與防疫措施，受市民與網友好評。

台中市政府擴建發言人群，新任新聞局長鄭照新與市府顧問黃國瑋都將擔綱重任，針對市府政策宣導、新聞聯繫與輿情的即時回應，市政府在春節連假後，首個工作日就公布這項人事調整，戰鬥團隊火力加強。