行政院今日晚間8點18分發布通知表示，行政院發言人羅秉成等人將於明日上午10點於立院新聞中心舉行「日本食品輸入管制措施」記者會。

行政院說明，明日記者會除羅秉成外，包括行政院政委鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲等人也會出席。

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