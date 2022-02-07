日本福食將解禁 行政院明日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會 20:302022/02/07 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝影) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院今日晚間8點18分發布通知表示，行政院發言人羅秉成等人將於明日上午10點於立院新聞中心舉行「日本食品輸入管制措施」記者會。 行政院說明，明日記者會除羅秉成外，包括行政院政委鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲等人也會出席。 台中火車站有確診者足跡 盧秀燕1400記者會說明 綠委批「論文門」記者會抹黑國際名校 彭文正一句話回擊 #行政院 #記者會 #舉行 #日本食品 #輸入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《經濟》穩定民生物價 政院加碼減徵原物料稅負 08:182022/02/07 財經 林鄭月娥公布百人宴調查結果 已接受徐英偉辭職 口頭警告馮英倫馮浩賢 16:332022/01/31 兩岸 第24屆冬奧會開幕式明晚北京鳥巢舉行 習近平將出席宣布冬奧會開幕 11:372022/02/03 兩岸 年節尾聲將復工 陳其邁下令高雄港區、旗津民眾開工前篩檢 15:472022/02/05 生活 疫情之餘持續充實法令規 中市府110年公發布多部地方自治法規 20:132022/02/04 政治 新冠陽性病例是否會下降？ 北京冬奧醫療小組這麼說 19:202022/02/02 兩岸 高雄今＋10 3防疫旅館清空急召210人採檢 24人未聯絡上 16:452022/02/05 生活 高雄港引水人不甩採檢 確診 開罰 04:102022/02/07 焦點要聞 春節年後首波人事調整 盧秀燕重磅出手力拚連任 20:342022/02/07 政治 習近平普丁即將舉行冬奧會晤 中俄外長會談進行政治準備 23:042022/02/03 兩岸 陳以信抵華府拚外交 將會多位聯邦參眾議員 18:552022/02/01 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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