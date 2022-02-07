柳川是台中市的都市之河，從風光美景曾成汙水溝道，經市府整治後，去年初以嶄新亮麗風貌與市民見面，今年春節年假較長，有民眾防疫不出遊，跑到柳川垂釣，目前非雨季，水流不湍急，市府希望民眾要顧慮自身安全，不要下到渠道中釣魚。

近來有民眾行經公館路與英才路段的柳川，見有民眾悠閒的在高樓大廈間的柳川揮竿釣魚，以往在河道、海邊的釣魚景象，引發路過人車注意。

水利局為兼顧水安全、水環境與水文化核心規畫理念，工程以防洪安全為前提下，改善水質，並連結周邊文化景點，將水利建設由水安全提升至水文化層次，提供休閒遊憩及環境教育兼具的水域空間，帶給大家富含特色的水岸綠廊，形塑都市水路新風貌。

柳川整治完成後對台中市整體市容可望帶來重大改變，但柳川親水空間變都市釣魚場，民眾質疑台中市列為封溪護魚河段，是否不包括柳川？

市府針對被列為封溪護魚河段，禁止釣魚、抓魚或抓蝦等行為，有的溪河除了有專人取締之外，還有社區居民自發性排班巡邏。

對民眾把柳川當天然釣魚場，水利局表示，依《漁業法》有禁漁相關規定，惟柳川非位於台中市依《漁業法》所禁止的釣漁範圍，另釣魚非屬《水利法》明文規定禁止事項，希望民眾要顧慮自身安全不要下到渠道中釣魚，柳川親水空間讓民眾休閒欣賞，並非垂釣之處。