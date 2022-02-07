警政署為落實政府防制酒駕政策，並配合刑法第185條之3修正條文自1月30日生效，農曆年前即要求各警察機關依轄區特性，並分析過往酒駕取締經驗，於餐廳、KTV、夜店等易發生酒駕地點，全力防制酒駕。警政署交通組統計，春節連續假期自1月30日起至2月6日止，各警察機關共取締酒駕828件，其中移送法辦595件。

警政署說，雖然這次春節假期，各警察機關雖維持執法強度不變，仍發生酒駕死亡交通事故2件、車損事故78件。但較去年春節假期發生酒駕死亡事故6件、車損事故129件，分別降低達66.67％及39.53％，充分展現酒駕執法成效。

針對酒駕肇事公共危險罪移送案件，警政署則分析，本期酒駕死亡事故，除當事人已死亡還在追查飲酒處所外，車損事故78件中，在餐廳飲酒計有17件，警政署已要求各相關警局，分別溯源，追查提供飲酒場所業者有無共同善盡防制酒駕責任，運用第三方警政，配合地方政府主管機關，督促酒店、KTV及餐廳業者應盡社會責任，協助代客駕駛服務。

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