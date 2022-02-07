行政院即將宣布解禁日本福島食品，東華大學教授施正鋒痛批，從憲政來說，反核食公投之前已通過，行政部門就應該遵守，但蔡政府對於公投結果，只要對他們不利就視而不見，行政權獨大到無視人民，藐視直接民主。

施正鋒認為，行政院如果宣布解禁日本福島食品，就代表公投對蔡政府來說，完全是參考用的，對他有利就當工具，對他不利就視而不見，因為民進黨現在是全面執政，國會也是他們掌控，代議制的直接民主不行，原本以為至少還有公投這項直接民主，結果竟也被他們如此藐視。

他說，外交沒有什麼是百分之百的，為了國家利益，開放福島食品可以拿來當作討價還價或是談判的籌碼，但政府卻犯了跟開放萊豬一樣的錯誤，拿老百姓的健康去冒風險，卻什麼都沒有換到。

即使朝野對開放日本核食的立場不同，施正鋒表示，朝野分別扮演白臉跟黑臉，可以讓討價還價的縱深拉長，但小英政府不只對美國政府卑躬屈膝，連對日本也一樣，不僅沒有國家利益和外交概念，連起碼的自尊都沒有，「這樣做只會被人瞧不起，不會被他們看在眼裡」。

施正鋒也透露，他之前曾和台派團體討論過公投定位的問題，認為應該在推動制憲時舉辦研討會一併探討，但制憲涉及到蔡政府的利益，他們也沒有那麼關心，「即使你說他們的作法違憲，會有用嗎？大法官也都是他們的人」。