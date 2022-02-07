新安東京海上產險2月7日晚上公告，該公司「防疫隔離險」因商品熱銷將達原設定之風險胃納總額，經整體考量所有保戶權益且為落實風險管理政策，將於2022年2月15日午夜12:00後停止受理投保本防疫保險商品。