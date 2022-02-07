新安產 「防疫隔離險」2／15午夜12點停止受理 20:542022/02/07 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新安東京海上產險2月7日晚上公告，該公司「防疫隔離險」因商品熱銷將達原設定之風險胃納總額，經整體考量所有保戶權益且為落實風險管理政策，將於2022年2月15日午夜12:00後停止受理投保本防疫保險商品。 台產防疫神單保障 25日滿期 疫情升溫 新安東京海上「防疫隔離險」熱銷 6天賣10萬張 #防疫隔離 #停止受理 #午夜 #新安東京海上產險 #日晚上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫隔離疫苗險 買氣爆棚 04:102022/01/22 財經要聞 新安東京防疫隔離險熱銷 上架數天網路投保已逾10萬件 17:012022/01/19 財經 新安東京防疫隔離險 已賣20萬張 04:102022/01/26 產業特刊 隔離險狂銷 暫停紙本收件防群聚 04:102022/01/25 財經焦點 新安東京產、台灣樂天合作 打造虛擬保險平台 19:032021/11/09 財經 桃園青埔跨年晚會 機捷41小時不打烊 04:102021/12/26 地方新聞 午夜12點北捷這站女廁傳詭異敲門聲 台北5大交通靈異事件 18:512021/12/13 社會 新安東京海上產險 新增獲證5項專利 11:222022/01/05 財經 迎2022 花蓮太平洋觀光節嗨唱6天 04:102021/12/23 地方新聞 施打第三劑疫苗+投保疫苗險 雙重免驚變種病毒 14:202022/01/21 財經 新安東京海上產網路投保今早重新啟動但仍分流 12:212022/01/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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