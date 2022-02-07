全國雞蛋荒，北部來台中掃貨，造成台中雞蛋價格微量上揚。（黃國峰攝）

近期北部出現「缺蛋」，甚至出現民眾排隊搶購雞蛋的現象。有一名彰化蛋農在PTT上表示，自己今天收到持續凍漲通知，又看到農委會宣布穩定生產獎勵措施後氣炸，他更估算，光是春節9天連假期間，蛋農就讓利給蛋商8600萬元，並質疑自己因此產生的損失要怎麼回本？「年前政府一個高明的凍漲政策把市場機制打亂」，

一名網友7日在PTT上發文表示，自己是彰化蛋農，年前政府一個高明的凍漲政策把市場機制打亂，想讓民眾過個好年，結果如何大家也看到了。今天一早收到持續凍漲通知，加上剛剛看完農委會穩定生產獎勵措施記者會，「實在忍不住啦，氣氣氣氣氣氣！」

該名蛋農指出，每年的年節休市期間，市場蛋價會以最後一日公告蛋價持續到年後開市，但其實在年節期間有個不成文的規定，蛋農需讓利給蛋商，蛋商公會會開出一個產地紅盤價給蛋農，以今年來說是每台斤4元持續9天，以去年的日均產量12萬箱來算，這9天蛋農就讓利給蛋商8600萬元，以往年來說，補償蛋農的措施就是年後公告蛋價會上漲一波。

該名蛋農抱怨，結果今年收到的是持續凍漲通知，那我因這不成文規定造成的損失，現在是要怎麼回本，有沒有人知道可以通知一下嗎？並指蛋農和蛋商的關係演變到現在就是蛋商掌握通路、掌握蛋價、掌握話語權，而農民得承擔雞瘟風險、吸收飼養成本，接著每天繼續在雞場裡面流汗兼流淚。

該名蛋農直言，我們英明的政府卻在蛋價因原物料成本上漲時，會貼心的幫忙凍漲，搞一波國際調蛋；那蛋價跌到蛋農血本無歸時，怎麼沒看過出來喊凍跌，搞一波台灣超優質雞蛋外銷呢？

其他網友們也回應，「本來一斤40，現在買十顆都要8~90起跳，哪理凍漲？」、「誰在屯蛋，要不要抓」、「幫高調！這政府真噁心！」、「產地凍漲，結果銷售端被炒到爆」、「我買一斤100元是不是盤子」、「蛋農凍漲可是市場買一盒8顆要99耶」。