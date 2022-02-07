總統蔡英文承諾安排專機，讓印度亞洲盃的中華女足國家隊盡速返台，體育署副署長洪志昌今晚確認，除了1名日籍教練已先行返日，中華隊一行共37人將於明天一早搭乘華航包機，從印度孟買直接回台，預計傍晚5時返抵國門。

印度新冠疫情嚴重，中華女足參加本屆亞洲盃雖然高規格防疫，總共仍有8名球員與隊職員確診，其中兩名職員已經痊癒轉陰，還有6名球員PCR檢測呈陽性反應。

如此無法搭乘班機返台，知名球評石明謹呼籲政府安排包機，「不能把這些拚了命的孩子丟在印度。」獲得國人與朝野政壇一致響應，蔡總統與行政院長蘇貞昌也承諾安排醫療專機，昨於外交部、教育部、體育署各方努力協調下敲定。

對於女足搭包機返國，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，會依艙位將染疫者、未染疫者適當分流。體育署則說，返台後確診人員將安排在集中檢疫所，未染疫的球員、教練與隊職員則入住防疫旅館。