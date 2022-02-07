為了找到合適的租屋處，不少人會寫求租文等待房東聯繫，一名男工程師在租屋社團發文求租，希望能找到捷運內湖線或內湖區附近的大樓，預算1.5萬至2.5萬，不過入住人數是「男性工程師及女友共12人」，讓網友大吃一驚，對此原PO也發文澄清「純屬失誤」。

原PO昨（6日）在臉書社團《台北租屋、出租專屬社團》貼出求租文，表示現在的房東打算把租屋處收回，因此須要找到新的房子，希望能找到靠近捷運文胡線，或內湖區的大樓，預算1.5萬至2.5萬，不過入住人數是「男性工程師及女友共12人」，還有一隻貓。

貼文曝光後，網友看到入住人數12人都驚呼，「除了佩服還是佩服」、「對工程師有了新的認識」、「10位姑娘加上1位女友，共11人，沒啥問題」、「一支球隊在台北找房子的故事」、「是男生11個還是女生11個，好想知道」。

對此，原PO已將原文刪除，並於今天上午發文澄清，表示「純屬失誤」，求租的只有他和女友2人，但不小心多打一個「1」，才造成大家誤會，網友看了也笑稱，「雖然知道你只是手誤，但真的很好笑」、「大家都替你的腎擔心了一下」。