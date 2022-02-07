日本電機大廠東芝重整計畫改一拆二 股價收高 21:052022/02/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本電機大廠東芝（Toshiba）7日宣布調整事業重整計畫，原先打算一拆三改為一拆二，決定僅讓生產功率半導體的裝置部門獨立，以平息大股東不滿情緒，目標2024年3月前完成分拆，此訊息發布後東芝股價大漲收高1.6％。去年11月東芝公布，擬將旗下的基礎事業與電子裝置兩大部門分拆出去，遭到部分股東反對。 雄女校門將改建 意外成打卡熱點 運價高漲 法人升評華航、長榮航 #東芝 #電機 #分拆 #重整計畫 #改一 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市證實確診＋2 皆為境外舊案改判本土個案 13:502022/02/07 生活 港劇男神59歲近況曝光 挨酸老態過氣逼得鐵粉暴怒 14:002022/02/07 娛樂 洗發票不給獎 三大新規上路 04:102022/02/07 財經焦點 一銀與21國學子分享ESG成果 04:102022/02/07 投資理財 玉山3D圖台全新改版 線上遨遊群峰 18:042022/02/07 生活 開工日拚九合一初選 綠營議員率「正青學妹」路口拜票 14:292022/02/07 政治 《國際產業》股東行動主義奏效 東芝改一分二 15:402022/02/07 財經 LED廠 進入董監改選高峰期 04:102022/02/07 產業特刊 台南拓寬凱旋路末段 改善東區交通 04:102022/02/07 地方新聞 中職》獅隊開訓餅總報平安 9日移師高雄青埔備戰新球季 17:342022/02/07 體育 開工日超商咖啡優惠一次看 拿鐵買1送1、大美買30送30 09:382022/02/07 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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