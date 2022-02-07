日本電機大廠東芝（Toshiba）7日宣布調整事業重整計畫，原先打算一拆三改為一拆二，決定僅讓生產功率半導體的裝置部門獨立，以平息大股東不滿情緒，目標2024年3月前完成分拆，此訊息發布後東芝股價大漲收高1.6％。去年11月東芝公布，擬將旗下的基礎事業與電子裝置兩大部門分拆出去，遭到部分股東反對。