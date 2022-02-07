澳洲結束近兩年的鎖國狀態重啟邊界，總理莫里森7日宣布，自2月21日起開放完整接種疫苗的遊客與商旅人士入境，凡打了2劑疫苗者符合完整接種定義。莫里森表示入境旅客須提出疫苗證明，他還以網壇球王喬科維奇為例，上月因未接種疫苗而遭驅逐出境。沒打疫苗的旅客可以醫療理由申請旅行豁免。