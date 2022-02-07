澳洲結束鎖國 2月21日重啟邊界 21:052022/02/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲結束近兩年的鎖國狀態重啟邊界，總理莫里森7日宣布，自2月21日起開放完整接種疫苗的遊客與商旅人士入境，凡打了2劑疫苗者符合完整接種定義。莫里森表示入境旅客須提出疫苗證明，他還以網壇球王喬科維奇為例，上月因未接種疫苗而遭驅逐出境。沒打疫苗的旅客可以醫療理由申請旅行豁免。 《國際經濟》澳洲21日起國境全面解封 打過兩針疫苖可入境 上班日大作戰 北市交通場站清消 #結束 #邊界 #莫里森 #澳洲 #鎖國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》肺間皮癌用藥報喜 北極星樂漲近1成 10:002022/02/07 財經 立陶宛外長將訪問新加坡、澳洲 04:102022/02/06 話題觀察 突破北京封鎖 尋求供應鏈多元化 立陶宛外長亞太行訪問國家曝光 11:352022/02/05 國際 年假將結束 3大超商推咖啡開工優惠 懶人包一次看 12:492022/02/06 生活 北極星MPM用藥 獲FDA快速審查與EAP特許雙重資格 17:192022/02/06 財經 全台本土＋22 高雄港傳播延燒 旗津翁突破感染 04:102022/02/04 焦點要聞 美國國務卿布林肯7日將出訪亞太盟友 外媒：中國議題占重要位置 13:492022/02/06 兩岸 《期貨》春節假期結束 期交所回調各期貨標的保證金 16:482022/02/07 財經 吳釗燮：當人權在陸受侵犯 我們不會保持沉默 18:032022/01/31 政治 俄烏局勢緊張 布林肯不忘亞太之行 04:102022/02/06 話題觀察 防疫邊界管制近兩年 紐西蘭2月底逐步開放入境 13:402022/02/03 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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