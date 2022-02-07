菲律賓競選開跑 小馬可仕志在恢復家族政治光環 21:042022/02/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓5月9日舉行大選，競選活動訂於8日正式起跑，現年64歲的前獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），在最新民調中以兩位數幅度領先對手。政治分析師表示，小馬可仕這幾十年來致力扭轉大眾對他家族及支持者的觀感，有助他爭取總統大位。批評者則指控馬可仕家族企圖竄改歷史。 加拿大男星遠征亞洲奪影帝 水中激吻菲律賓邱澤 亞東護理師丈夫確診 累計8條Omicron本土鏈 #光環 #小馬可仕 #菲律賓 #馬可仕 #家族 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮歷史建築「曙光橋」夜晚點燈 光影交疊產生歷史美感 13:332022/01/30 生活 台灣大體育家族孫振 舞進紅白技驚四座 04:102022/01/28 時尚消費 女足今戰菲國 贏就進世界盃 04:102022/01/30 運動天地 前進世界盃差一步 女足明勝菲就達陣 17:052022/01/29 體育 引進外部勢力爭經營權 陳一銘：去留都要有安排 15:412022/01/26 財經 讓身障朋友行得更便利 賴氏家族捐贈中市府3輛復康巴士 14:062022/01/25 生活 上益智節目對手全是台大畢業生 鍾欣凌狂喊「想轉隊」 17:052022/01/27 娛樂 尚青論壇》美日聯合軍演 共軍隔著島鏈叫陣（陸文浩） 10:412022/01/24 尚青論壇 宥勝備30紅包 周曉涵枕在壓歲錢上 04:102022/01/31 娛樂新聞 參加男友家族聚會遭羞辱 護理師淚問怎麼辦 過來人秒勸退 12:442022/02/02 生活 美日5航母西太平洋聯合演練場面壯觀 陸媒：擺拍威嚇對手 21:382022/01/23 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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