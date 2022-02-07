菲律賓5月9日舉行大選，競選活動訂於8日正式起跑，現年64歲的前獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），在最新民調中以兩位數幅度領先對手。政治分析師表示，小馬可仕這幾十年來致力扭轉大眾對他家族及支持者的觀感，有助他爭取總統大位。批評者則指控馬可仕家族企圖竄改歷史。