搶攻情人節商機，台北君悅酒店一口氣推出浪漫住房、特色情人節套餐，以及限量應景甜點供有情人選擇，同時另設計「求婚專案」為有心人浪漫助攻，強調為告白獻情致勝首選。

2月28日前預訂台北君悅酒店「縱旅時光2.0」住房專案，入住豪華客房每晚4850元+15.5％起，含住宿與翌日客房內精緻早午餐、90分鐘以上SPA療程5折及全館餐廳用餐8折，並可至Cheers歡飲廊兌換浪漫酒款「日嚐．愛戀」與情人共享微醺時光。米其林餐盤推薦的寶艾西餐廳2月11日至 2月14日推出以頂級伊朗魚子醬、日本馬糞海膽等奢華鮮味為亮點的頂級餐酒饗宴，每套3880元+10％，亦可額外加購5200元「粉紅泡泡」求婚專案，享玫瑰花束、松露巧克力、4吋比利時巧克力求婚蛋糕及特別訂製She Said Yes酩悅粉紅氣泡酒，滿足一站式行程需求。Ziga Zaga義大利餐廳同時推出五道式「義心一義」情人節主題套餐、每套2880元+10％。

台北君悅酒店Baguette禮品烘焙坊即日起推出期間限定，象徵忠貞不渝的「粉紅香檳巧克力」、900元/ 9入，頂著粉紅晶透無暇外層，由屢獲國際巧克力比賽大獎肯定的點心房主廚陳建佑精心設計，大膽選用法國酩悅粉紅香檳揉合濃度41%法國牛奶巧克力，尾韻留存莓果清香，口感猶如雲朵般絲滑柔順。主廚並推薦夢幻粉紅大理石紋面的情人節蛋糕「翩．愛」，E吋.660元，主打常溫保存、以沙布雷酥脆餅皮為底，搭配費南雪與覆盆子奶油交織美味，以蝴蝶飛舞為靈感，甜蜜滋味如熱戀情侶翩翩起舞，加價50元可額外客製巧克力字牌！2月14日前可透過線上預訂。

台北君悅寶艾西餐廳「稀世珍饌」情人饗宴，選用貴於市價五倍的伊朗頂級魚子醬、法國可可洛斯生蠔等食材入饌，主餐可任選日本馬糞海膽羅西尼或智利龍鱈，搭配歐洲皇室最愛的法國皮耶爵特級香檳，花果釀香及葡萄熟成風味最適合搭佐海味鮮食，驚喜美饌，猶如珠寶盒般華麗動人。訂席即贈粉紅珍珠母貝湯匙（限量一百組），另還可加購5200元「我們的粉紅泡泡」求婚專案，囊括20朵玫瑰花束、法式松露巧克力禮盒（9入）、皇家比利時4吋巧克力蛋糕，以及特製「She Said Yes」金邊刻字的酩悅Chandon Rose粉紅氣泡酒等求婚贈禮，結合必勝求婚桌助攻，營造儀式感十足的情人之夜。

Ziga Zaga義大利餐廳2月11日至2月14日同步推出以繽紛愛戀為料理亮點的5道式情人餐宴，菜色包含經典前菜、烤鴨風味湯品，主餐為炭烤伊比利豬排佐酸甜蜜桃醬，亦可選擇匯集寶島海鮮與北海道生食干貝的爐烤紙包料理，加購520元還能享有情人節粉紅香檳巧克力禮盒。

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