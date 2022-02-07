俄羅斯入侵烏克蘭危機升高，法國總統馬克宏7日親赴莫斯科進行外交斡旋，盼取得俄國總統普丁緩和俄烏緊張的承諾。據親近馬克宏的消息人士透露，他此行目的在爭取時間，凍結俄烏緊張情勢至少到歐洲「超級四月」大選月，該月同時有匈牙利、斯洛維尼亞、法國等國舉行大選。