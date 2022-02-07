馬克宏親赴莫斯科斡旋俄烏危機 21:032022/02/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯入侵烏克蘭危機升高，法國總統馬克宏7日親赴莫斯科進行外交斡旋，盼取得俄國總統普丁緩和俄烏緊張的承諾。據親近馬克宏的消息人士透露，他此行目的在爭取時間，凍結俄烏緊張情勢至少到歐洲「超級四月」大選月，該月同時有匈牙利、斯洛維尼亞、法國等國舉行大選。 德法斡旋 俄烏同意維持烏東停戰下月續談 馬克宏斡旋烏克蘭危機 稱俄羅斯提顧慮合乎情理 #俄烏 #馬克宏 #親赴 #大選 #斡旋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏代表巴黎會談 化解邊界緊張情勢 00:122022/01/27 國際 法德斡旋 俄烏同意遵守停火協議 04:102022/01/28 產業財經 德法警告 入侵需付沉重代價 04:102022/01/27 話題觀察 俄烏開打、台海生波 美恐陷兩戰場泥沼 04:102022/01/29 焦點要聞 企業舵手－巴黎大區議會主席 佩克雷斯拚當法國首位女總統 04:102022/02/06 全球財經 法國總統將拜會俄總統 盼斡旋烏克蘭危機 23:292022/02/05 國際 土耳其能解俄烏衝突？ 04:102022/02/07 時論廣場 俄烏戰雲密布 美尋求確保歐洲能源安全計畫 21:322022/01/26 財經 俄烏持續緊崩 英國將向北約增兵1倍 13:382022/01/30 國際 烏克蘭危機 法德俄烏1月26日辦諾曼第模式會談 04:102022/01/26 話題觀察 馬克宏以烏克蘭和疫情為先 暫不宣布競選連任 11:282022/02/02 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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