俄羅斯入侵烏克蘭危機升高，法國總統馬克宏7日親赴莫斯科進行外交斡旋，盼取得俄國總統普丁緩和俄烏緊張的承諾。據親近馬克宏的消息人士透露，他此行目的在爭取時間，凍結俄烏緊張情勢至少到歐洲「超級四月」大選月，該月同時有匈牙利、斯洛維尼亞、法國等國舉行大選。

德法斡旋 俄烏同意維持烏東停戰下月續談
馬克宏斡旋烏克蘭危機 稱俄羅斯提顧慮合乎情理
#俄烏 #馬克宏 #親赴 #大選 #斡旋