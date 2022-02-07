【政新鮮】民進黨傳要把核食改叫「福食」？ 蘇偉碩質疑動機嗆：又搞認知作戰｜中時新聞網

行政院明天將宣布解禁日本福島食品，總統府發言人張惇涵今（7）日晚間表示，政府的立場是，以確保國人健康安全為原則，秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，為國人食安把關，讓國人安心享用沒有健康疑慮的食品。

行政院今日晚間8點18分發布通知表示，行政院發言人羅秉成等人將於明日上午10點於立院新聞中心舉行「日本食品輸入管制措施」記者會。包括行政院政委鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲等人都會出席。

張惇涵表示，政府的立場是，以確保國人健康安全為原則，秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，為國人食安把關，讓國人安心享用沒有健康疑慮的食品。

他說，去年12月18日的公投結果也顯示，多數國人期待台灣走向世界，參與高標準的國際經貿體系。至於相關的政策，明天行政院記者會，相關部會會向社會各界進行完整報告說明。