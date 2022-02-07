美國健身器材大廠派樂騰（Peloton）營收衰退、股價崩盤、公司求售、激進股東要求開除執行長等負面消息頻傳，儘管該品牌估值已不到巔峰時期500億美元的五分之一，近日仍傳出電商龍頭亞馬遜與運動用品大廠耐吉有意收購，激勵派樂騰7日盤前股價勁漲30％。據傳亞馬遜正尋求與派樂騰高層展開收購談判。

亞馬遜單日市值增幅創新高 有意收購派樂騰
美就業報喜、亞馬遜業績助攻 標指、那指創開年最大周漲幅
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