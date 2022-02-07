亞馬遜、耐吉有意收購派樂騰 21:062022/02/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國健身器材大廠派樂騰（Peloton）營收衰退、股價崩盤、公司求售、激進股東要求開除執行長等負面消息頻傳，儘管該品牌估值已不到巔峰時期500億美元的五分之一，近日仍傳出電商龍頭亞馬遜與運動用品大廠耐吉有意收購，激勵派樂騰7日盤前股價勁漲30％。據傳亞馬遜正尋求與派樂騰高層展開收購談判。 亞馬遜單日市值增幅創新高 有意收購派樂騰 美就業報喜、亞馬遜業績助攻 標指、那指創開年最大周漲幅 #派樂騰 #亞馬遜 #收購 #耐吉 #股價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 環球晶大擴產 千億銀彈上膛 04:102022/02/07 財經要聞 新春開紅盤 有望接續攻堅萬八 04:102022/02/07 證券．權證 一天兩樣情 祖克柏虧損貝佐斯身價漲 14:232022/02/04 國際 聯電掛牌36年市值增逾700倍 台積電超車稱冠台股 14:242022/02/06 財經 收購案破局 今年獲利動能放緩 04:102022/02/07 財經要聞 《盤中解析》權王翻黑沒在怕 金航撐腰繼續衝 12:162022/02/07 財經 航運三雄被硬拉漲停！內行驚洩目標價：去年演過了 15:152022/02/07 財經 盤元與螺絲大廠聚亨7日股價攻上漲停板 16:522022/02/07 財經 地表最狂2男人！他一夕敗光13棟101 這大咖賺進1家長榮 15:422022/02/05 財經 亞馬遜市值單日激增1900億美元 04:102022/02/06 全球財經 操盤心法－首波下跌可能趨近滿足 資金退潮好選股 04:102022/02/07 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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