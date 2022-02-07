基隆市文化局與誠品書店攜手合作，去年11月於要塞司令官邸成立限定店，合約至2月6日到期，今天書店工作人員收拾書籍和裝潢準備撤離，文化局長陳靜萍表示，開店期間參觀人流累計破5萬人，未來有機會將再找誠品合作。

文化局透過「大基隆歷史場景再現整合計畫」，成立沙灣歷史文化園區，並修復「基隆要塞司令官邸」及「基隆要塞司令部校官眷舍」，去年11月與誠品書店攜手合作，以期間限定店的概念進駐古蹟，重新詮釋歷史文化。

陳靜萍指出，因應古蹟不同樣態，誠品書店有不同的策展設計，其中「基隆要塞司令官邸」座落於小山坡上，策畫的藝文策展、閱讀區，以及逾70場藝文活動及周末定時古蹟導覽，由誠品職人帶領走訪與認識基隆故事。

根據誠品書店提出的期中營運報告資料顯示，從去年11月6日至今年1月11日，進館參觀人流累計破5萬人次，其中來店會員外來客與基隆在地客為9比1，雙北和宜蘭外來客占37％，桃竹苗6.4％。團體客約八成事先預約導覽，其中七成是近郊學校師生參訪，參訪時間約1至1.5小時。

陳靜萍說，當時與誠品書店簽約只到2月6日，重點不在開店做生意，而是在歷史建築內舉辦講座、導覽、走讀等活動，雖然短暫合作結束，但未來不排除還有其他計畫。