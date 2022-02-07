目前中國已是全球電動車霸主特斯拉（Tesla）最重要的生產基地與市場之一，最新資料顯示，受惠於中國政府政策支持與全球掀起的電動車風潮，特斯拉2021年在中國的營收達138.44億美元，年增107.8％

綜合陸媒7日報導，特斯拉向美國證券交易委員會（SEC）遞交10-K年報文件，披露公司在全球主要市場的營收資料。文件顯示，2021年特斯拉在中國市場收入達138.44億美元，年增達107.8％。由於特斯拉2021年前三季在中國市場收入為90.15億美元，以此計算，第四季特斯拉在中國營收為48.29億美元。

另據2022年1月中旬特斯拉發布的最新產量資料顯示，2021年全年，特斯拉上海超級工廠交付電動車48.41萬輛，年增長235％。特斯拉中國佔據其全球交付量的51.7％。

值得注意的是，特斯拉上海超級工廠2021年還貢獻了超過16萬輛的海外市場交付，滿足歐洲、亞洲等10多個國家的需求，僅Model 3在2021年的出口量就突破13萬輛。Model Y自2021年年初在中國開始開啟交付以來，僅一年時間就突破20萬輛的市場規模，全年交付20.01萬輛。

中國乘聯會近期最新公布的中國汽車銷量資料也顯示，2021年12月，特斯拉交付量再創新高，達70847輛，單月交付首次突破7萬輛，再創新高。