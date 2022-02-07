美國國會與海事主管機關美國聯邦海事委員會（FMC），著手檢討貨櫃堆放費等航運陳年陋規，打算限制業者的收費能力，盼能降低進口商的成本，並提升美國出口。

美國民主黨籍參議員克羅布查（Amy Klobuchar）與共和黨籍參議員圖恩（John Thune）日前共同提出法案，打算修改實行24年的海運改革法案（Ocean Shipping Reform Act）。新措施擬阻止海運公司不當抑制美國出口，並限制業者對貨櫃處理收取額外費用的能力。

美國從家具與服飾進口商再到黃豆和乳製品出口商，皆樂見國會提出新的航運規範。美國服裝鞋類協會表示，新規定將「終結現行掠奪性的陋規」。

不過代表航運業者的世界航運評議會（World Shipping Council；WSC）表示，提案的部分新措施可望產生助益，但無法緩解供應鏈瓶頸問題。

疫情期間供應鏈嚴重受阻，貨櫃與航運成本節節攀升。根據波羅的海貨運指數（FBX）顯示，2021年9月貨櫃從亞洲到美國西岸港口的平均運費超過2萬美元，較一年前暴漲500％。托運人表示，貨櫃抵達港口後若是無法及時提取或是返還空櫃，還會被收取附加費用。

聯邦海事委員會估算，2021年第三季，全球8大海運業者總計收取22.2億美元附加費，較第二季大增50％。

在此同時，根據倫敦海事研究顧問公司Drewry數據，貨櫃航運業者2021年獲利達1500億美元。

疫情期間物流延誤司空見慣，托運人表示，因為自身無法掌控的原因而被加收額外費用並不公平。港口卡車司機指出，貨櫃被積壓在碼頭眾多貨櫃之中，或是拖車不足無法取出貨櫃，皆是造成取貨延誤的原因。未能及時返還空櫃是因為港口爆滿，可能多日停收空櫃。