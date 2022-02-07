光寶科宣佈，將在2月14日舉行法說會公布第四季、去年全年獲利，以及今年展望，這也是台股電源股中第一家公布去年營運績效的企業。

受到缺料影響，以及農曆年落在1月底讓不少客戶提前至12月就拉貨，光寶科先前就已預告，部分旺季訂單將由第三季遞延至第四季，第四季營運將是全年最高峰，光寶科去年12月營收以150.58億元、創下約27個月以來新高，並帶動第四季營收衝上445.69億元，第四季營收季增6％、年增9％，為近9季高點，去年全年營收1648.27億元，年增4.9％。

光寶先前也預期，第四季毛利率將優於2020年同期，主要事業長期毛利率走勢看俏，其中，光電事業部平均毛利率達22～32％、高於另兩個主要事業部，其中，光耦合器市占率更是全球第一，2021至2024年光耦合器年複合成長率預估可達10～15％，高階光耦合器因為大量應用在5G基地台、IA、電動車充電樁、工業電源都讓高階光耦合器訂單能見度長達半年，高階光耦合器今年有機會成長15～20％，光寶也因此計畫今年擴充泰國廠光耦合器產能，而光電部門的光電感測器、LED光源，三年內年複合成長率也分別有25～30％、10～15％。