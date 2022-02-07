一家名為北京凌空天行科技有限公司的中國商業航太公司聲稱，這種堪稱「有翼火箭」的載具可用於太空旅遊和點對點高速旅行。（圖／北京凌空天行科技公司）

不久前受到美國熱烈討論的大陸空天飛機，最近又有了更新的進展內容。這項被稱為「有翼火箭」的高超音速飛機計劃來自於中國一家商業航太公司，他們所研發的新式的空天飛機最高速度可達7000英里（11265公里），「從北京飛到紐約只需要1小時」。

《騰訊網》引述印度《亞洲通訊社》報導說，這家大陸的商業航太企業發佈的《亞軌道旅行》宣傳視頻，再次引起外媒的高度興趣。其中「最高速度7000英里、北京飛到紐約只需要1小時」的描述，其性能指標的確讓人印象深刻，但若將其放在美已發展多年、最大速度在5-15馬赫的亞軌道飛行器中，這樣的性能也只算是「常規操作」。

大陸一家商業航太公司發布一則宣傳視頻，聲稱這種可稱為「有翼火箭」的高超音速飛機最高速度可達7000英里（11265公里），從北京飛到紐約只需要1小時。（圖／騰訊網）

美國《太空》網站則指出，這家名為北京凌空天行科技有限公司的中國商業航太公司發布的宣傳視頻聲稱，這種堪稱「有翼火箭」的載具可用於太空旅遊和點對點高速旅行，其成本低於攜帶衛星的火箭，速度則比傳統飛機更快。

報導稱，這款飛行器實際上是一種空天飛機，該公司一直在對天行一號和天行二號可回收飛行器進行測試。根據公開訊息，它們可以垂直起飛、水平降落，具備回收和部分重複使用能力。今年1月23日進行了第10次飛行測試，隨後該公司又與清華大學合作進行了另一次測試。

速度相當於亞軌道飛行器的太空飛機想像圖。（圖／多維新聞）

報導稱，該空天飛機計劃在2023年進行地面試驗，2024年首飛，2025年實現載人飛行。而且由於高超音速相關技術的敏感性，這些試飛活動能提供的細節很有限。

美國《紐約郵報》也對此報導說，高超音速飛機是中國高科技計畫的主要內容之一，中國持續向該領域投入大量資金和資源。「例如中國航太科技集團公司於2020年和2021年進行了高度保密的亞軌道和軌道飛行器發射試驗。去年年底，中國還公佈了一種可以在一小時內將10個人運送到地球上任何地方的飛行器計畫。」

印媒《歐亞時報》宣稱，「中國公佈的火箭助推高超音速飛機可以打破所有記錄」，並將它與所謂「中國去年測試可攜帶核彈頭的高超音速滑翔飛行器試驗」聯繫在一起。對外界懷疑這是中共軍方新的高超音速武器，大陸外交部則回應該，只是一次例行的航天器試驗。