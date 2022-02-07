對於蔡政府即將開放日本福島食品，國民黨團總召曾銘宗7日透露，蔡政府將於今明兩天解禁福島核災食品。針對此議題，行政院7日晚間表示，發言人羅秉成等人將於明日上午10點於立院新聞中心舉行「日本食品輸入管制措施」記者會。此事也在網路上引發網友熱議，不少網友都對此感到十分傻眼。

針對是否開放福島食品，總統府發言人張惇涵7日晚間表示，政府的立場是，以確保國人健康安全為原則，秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，為國人食安把關，讓國人安心享用沒有健康疑慮的食品。

同時，行政院明(8)日也將召開記者會說明，明日記者會除羅秉成外，包括行政院政委鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲等人也會出席。

此事也在PTT上引發熱議，「啥時要宣佈核四解禁」、「怕核四爆炸造成核污染，但直接吃污染過的地區的食物？」、「怕核電污染，但核食可以，偉哉」、「核電改福電，黨給過嗎？」、「反核是反辛酸的」、「符合科學證據及國際規範？核電廠？？」、「福電什麼時候解禁啊」、「福四重啟，指日可待」。

另外有些網友則說，「有核蛋嗎？我要買兩箱」、「各位鬼島韭菜乖乖吞福食啊，笑死」、「用什麼交換的？東奧喊台灣？」、「喜迎輻食」、「公投被當放屁，也是不簡單」、「喊著加入國際，吃瘦肉精吃核食，下個是啥？」、「請官員先吃」、「就不要含淚吞核食還換不到CPTPP」、「到底會不會標示產地啊」。