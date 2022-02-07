結束9天年假，今（7日）日為春節連假後開工首日，許多上班族期待能夠拿到大包「開工紅包」。但有網友一到公司，發現同事竟在開工日離職了，一問之下才知道家族分財產，這名同事分到1間房及2千萬現金，他好奇「只有2000萬，活的下來嗎？」。底下留言一面倒，指在單身的前提下，即便丟進0050滾利領息或是有個3%殖利率，都夠用一輩子了。

1名網友在PTT八卦板發文，指座位附近有名同事先前就曾透露，家族正在分財產，一旦分到財產就要離職；而今天年假後開工，原PO進公司不見這名同事來上班，問了才知道對方分到後，真的馬上離職了。

原PO續指，在追問之下，得知這名同事是高雄人，且分到1間房子，外加2千萬的現金，但他納悶「只有2000萬，活得下來嗎？」。

貼文曝光後，不少網友認為2千萬若是投資得當，這一輩子的確也夠用，更何況還有一棟房子，「你會投資500萬就能活了好嗎」、「2000，殖利率3%就退休了」、「2000萬單壓季配息ETF，其實都夠吃一輩子了」、「2000萬穩定投資5%，一年100萬，可以了」、「隨便丟個1000在0050每年4-6%，還要工作嗎？」、「投資ETF，外加找份輕鬆的工作就好了」、「放著滾利領息，偶爾打個零工」。

但也有網友指，若不結婚的確綽綽有餘，但有家庭開支明顯不夠用，「如果沒要結婚的話，這樣可以過一輩子了」、「不結婚一定夠，結婚再準備」、「2000萬有房，不結婚生小孩可以退休了」、 「一個人過活綽綽有餘」、「不生小孩就夠了」。