外交部發言人歐江安(本報系資料照片)

澳洲宣布，自本月21日起將對完整接種新冠肺炎疫苗的國際旅客開放邊界，惟須接種經「澳洲藥物管理局」（TGA）認可的疫苗，否則入境澳洲前仍需申請旅行豁免，或提供因醫療考量不能接種的證明。外交部今晚表示，目前澳洲TGA共計認可10種新冠肺炎疫苗，但尚未包括我國產高端疫苗。

外交部發言人歐江安指出，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於本（2）月7日宣布，自本月21日起，澳洲將對完整接種新冠肺炎疫苗的國際旅客開放邊界；惟接種須經「澳洲藥物管理局」（TGA）認可（approved or recognised）的疫苗。

如接種兩劑的疫苗，前後需至少間隔14日。未接種疫苗，或接種未經TGA認可疫苗的國際旅客，入境澳洲前仍需申請旅行豁免，或提供因醫療考量不能接種的證明；入境澳洲後則須在旅館檢疫隔離14日。

她說，目前澳洲TGA共計認可10種新冠肺炎疫苗（AZ、Covishield、輝瑞、莫德納、科興、Covaxin、國藥、Novavax、Sputnik V、嬌生），其中尚未包括我國高端疫苗。目前澳洲TGA正持續評估認可更多種類的疫苗。

為確保國人旅行權益及便利，歐江安指出，我國駐澳大利亞代表處前已就接種高端疫苗的國人取得澳洲政府認可一事，積極聯繫TGA及澳洲聯邦衛生部等相關部會。澳洲已於2021年11月22日公告授予高端疫苗「審查資格認定」（provisional determination），但尚待澳洲TGA最終審查核可。

她說，外交部與駐澳大利亞代表處將持續與澳洲政府溝通協調，秉持科學客觀的防疫精神，爭取高端疫苗取得廣泛的國際認證。