46歲「性感女神」林熙蕾近年來專注在家庭，雖較少有新作品，但她仍時常在社群上分享日常；去(2021)年她曾曬出海邊純白比基尼美背照，美麗、火辣又優雅，完全看不出年齡。過年前她與曾合作電影《奪命心跳》的影帝梁家輝睽違10年重逢，兩人零距離相擁合照被港媒形容「喝了防腐劑」；林熙蕾今(7)日帶上喜氣虎帽「角色扮演」，凍齡美貌連女神林心如都用貼圖「示愛」。

影帝梁家輝與性感女神林熙蕾10年前曾合作拍攝電影《奪命心跳》， 當年林熙蕾曾穿紅色性感睡衣上陣，演一場吊頸的戲扣人心弦。10年過去，兩人雖未再度合作，但過年前來了個「久別重逢」，林熙蕾把握機會同梁家輝合照，更將照片放上IG說：「10年後再相遇」；港媒形容照片中的林熙蕾好像吃了防腐劑似地「唔識老」，穿上挖洞牛仔褲的她擺出少女Pose，可說10年如一日；而本(2)月1日剛滿64歲的梁家輝雖留短髭，其實也頗不顯老。

林熙蕾今(7)日應景過年氣氛，帶上粉紅王字帽「角色扮演」起老虎，帽上有卡通版的獸耳及大眼，是常以性感形象示人的她較少見的造型；但除此之外她仍維持一貫優雅，上身穿著紅藍花樣的薄板棉襖搭牛仔褲，身旁插花及抱枕都是大紅色富過年氣氛，討喜模樣連女神林心如都連刷愛心貼圖「示愛」。

林熙蕾寫道：「虎年吉祥，順順利利。希望明年的這個時候所有我愛的人都可以在身邊。#思念成河」；網友被電暈紛回：「想念你了」、「祝c雷虎年美麗賺大錢」、「Idol」、「眼神还是如此犀利」，家庭幸福的她即便淡出螢幕，但凍齡美麗好狀態仍舊讓無數粉絲讚嘆。

林熙蕾2011年和富商楊晨結婚後就移居上海，淡出演藝圈專心在家相夫教子，不過由於她保養得宜，美貌和身材仍在線；而林熙蕾之所以沒讓歲月在身上痕跡，多半也是靠她的自律生活維持，凍齡撇步是靠著嚴謹規律的生活作息，早睡早起，飲食均衡、不吃冰品，以及維持運動習慣。