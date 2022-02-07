備戰2022？盧秀燕強化發言人系統 鄭照新接掌台中新聞局

台中市政府今（25日）天公布首長人事調整，新任新聞局長由資深媒體人鄭照新接任，並兼任市府發言人；原新聞局長黃國瑋則調任市府有給職顧問，且仍兼任市府發言人，未來台中市政府將採行雙發言人制。盧秀燕市長在春節假期後的第一個上班日公布重要人事，頗有掀起年底選戰序幕的味道。

黃國瑋將以有給職顧問兼任台中市政府發言人。 照片/取自黃國瑋臉書

黃國瑋接掌台中新聞局長兩年多，頗受媒體好評，鄭照新長年擔任江啟臣重要幕僚，曾出任國民黨文傳會副主委兼黨發言人，與北中南等地媒體友好，此次人事調整，有利中市府政策宣導、新聞聯繫、輿情回應等各項業務順利推動。

新任台中市新聞局長由資深媒體人鄭照新接任，畢業於東吳大學政治學系、南加州大學國際公共政策暨管理碩士，曾任立委馮定國助理、高雄市政府新聞局長等職，鄭照新為人和氣、風趣，與媒體關係良好，過去長期擔任台中立委江啟臣的重要幕僚，在台中各領域累積充沛人脈，有利於往後台中市政宣傳。

調任台中市政府有給職顧問的黃國瑋，與鄭照新同為東吳大學政治系的學長、學弟，黃除了曾任中視記者、特派等媒體資歷外，並曾在誠品、國賓大飯店等企業服務；在擔任新聞局長2年多期間，多次協助市府各局處危機處理，去年疫情爆發時，黃陪同市長盧秀燕、台中市衛生局長曾梓展等召開台中市防疫記者會，並擔任主持人，有條不紊的統整公布各項疫調與防疫措施，頗受網友好評。

此次台中市政府擴建發言人群，新任新聞局長鄭照新與市府顧問黃國瑋都將擔綱重任，將更有利未來中市府政策宣導、新聞聯繫與輿情的即時回應，台中市政府在春節連假後，首個工作日就公布這項人事調整，也可視為是台中市長盧秀燕拚連任的重要佈局。