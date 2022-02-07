近日發生多起車禍事故，駕駛都稱是導航惹禍。6日晚間，一名桃園女子駕車開進台北捷運新莊機廠旁死巷中，車子側翻到田中，警方獲報到場，女子緊張地解釋「都是手機導航帶路害的！」。新聞被轉貼到PTT，有鄉民指出：「google很愛導小路，然後就出事了」、「G免費 但真的小路要注意」。

據了解，桃園張姓女子昨天（6日）晚間近7時，駕車從桃園出發要到新北市樹林地區，途經新莊丹鳳地區時，卻不慎開進巷弄口有「此巷不通」號誌的台北捷運新莊機廠旁的中正路748巷內，張女轎車最終因路幅狹小，左側車身卡進一旁田地中，所幸張女並未受傷，自行爬上路面，報警尋求協助。

新莊警方獲報到場後，張女緊張地解釋，由於路況不熟，一路都靠手機導航行駛，依照指示走進小路，沒想到卻發生意外，車子也卡在田中，警方後續對張女進行酒測，張女酒測值為0，後續也協助她通報拖吊業者移置車輛。

PTT鄉民紛紛留言：「google很愛導小路 然後就出事了」、「G免費 但真的小路要注意」、「Google導航真的蠻垃圾的」、「一堆人還推Google map真的笑死，車機根本吊打」、「一般汽車車機的導航幾乎不會要你開這種小路」、「所以盡量買手機的APP圖資，不要只想靠google」。

關於導航路線奇怪的問題，去年8月就有網友在PTT車版發文「大家常被導航帶去怪路線嗎？」，該網友自稱是新手，開車去外縣市，「用google map都會帶我走一些奇怪小路，白天就算了，晚上走一些鄉間小路真的有夠毛的，有時候還帶我走墓園路，照著走根本沒發現，看過去才知道不妙了…導航都有避開高速公路、收費站功能了，是不是應該多避開墓園的選項，已經被帶過去兩三次」。

該篇發文引發鄉民超熱烈回應：「Google map特愛導小路」、「google 很喜歡走墳墓小路」、「習慣了... 常常被帶去產業道路」、「導航興達港，帶你去魚塭」、「上次雨天去雲林被帶到堤防路 差點開到水裡」、「台中大坑中正台露營區明明有大路但是谷哥導航一定帶你走穿過私人咖啡園的產業道路」、「gmap鄉下特別愛走田邊小路 又沒路燈 還有稻草人揮手」。