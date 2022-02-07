台中螺絲廠業者今（7日）在臉書控訴，遭健身器材大廠力山工業砍單欠款，公司囤積價值約8千多萬的貨款滯銷，面臨倒閉危機，將於周三（9日）召開記者會，發動千人集會遊行抗議。對此，力山發重訊澄清，所有交易均按照雙方交易條件進行，並準時付款，未發生欠貨款事項。

據業者透露，力山去年提出年度需求約8千萬的貨源，且未下訂單就要求交貨，而公司接著出貨200萬的螺絲，但對方沒有付款，並於之後又突然將訂單全數刪掉，導致公司囤積8千萬的貨款滯銷，面臨倒閉危機。

台中螺絲業者在臉書控訴，力山拖欠貨款。（圖／翻攝爆料公社）

對此，力山工業今日發布重訊澄清，「本公司所有交易均按照雙方交易條件進行並準時付款，未發生欠貨款事項」。

ETtoday新聞雲報導，力山發言人莊政勳表示，對於欠款的指控，強力澄清並無此事，並沒有積欠付款，對方指控已經嚴重傷害名譽，不排除採取法律行動；對於刪除訂單，莊政勳補充，「是做訂單遞延時間調整，並非所謂的刪單」。