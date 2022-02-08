以色列國內間諜醜聞越演越烈，當地媒體披露以色列警方非法使用惡意軟體「飛馬」（Pegasus）駭入數十名重要人士的手機，總理班奈特聞訊誓言，政府將採取行動。

以色列財經日報「經濟學家報」（Calcalist）指控，Pegasus被用來對付前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的兒子、維權人士、資深政府官員、商界人士和其他重要人士。

經濟學家報之前已披露這款引發爭議的間諜軟體，被警方拿來對付反尼坦雅胡抗議活動的領袖。

在媒體披露後，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）誓言，他的政府「不會坐視不管」。

班奈特在聲明稿中表示：「有關指控非常嚴重。」

他也強調Pegasus是對付恐怖主義和嚴重犯罪的重要工具，「不過，它們並不是被設計來鎖定以色列公眾或官員的釣魚軟體，這正是我們必須瞭解事情真相的原因」。

就在班奈特誓言採取行動的同時，以色列公共安全部長巴里夫（Omer Barlev）表示，他將要求司法部門授權成立一個政府調查委員會。

巴里夫表示，這個政府調查委員會一旦獲准成立，將由一名退休法官主持，訊問政治、司法和安全系統內任何必要人員，以揭發「違反公民權利和隱私」情事。

Pegasus是以色列公司NSO開發的惡意軟體，世界各國政府使用它來監視維權人士、政治人物、媒體記者，甚至國家元首的消息曝光後，成為國際醜聞焦點長達數月。

以色列允許這款惡意軟體出口到人權紀錄欠佳的國家而挨轟，但經濟學家報的報導引爆了國內的憤怒。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）表示，以色列重要政府機構的聲譽危在旦夕。

赫佐格回應經濟學家報的報導強調：「我們不能失去我們的民主。我不能失去我們的警察。我們也當然不能失去民眾對他們的信任。而這亟需深入和徹底的調查。」