女星林萱瑜外型甜美，有小李燕、小陳妍希的封號，因演出八點檔《天之驕女》、《炮仔聲》受到許多觀眾的喜愛，人氣也跟著水漲船高，不時會透過社群網站分享生活的她，最近曬出和親妹妹的合照，姊妹倆站在一起激似雙胞胎，引來許多粉絲大讚「基因好強」。

林萱瑜初一時，曾透露和家人一起去廟裡走走，當時因為比妹妹先準備好，還連PO好幾張自拍美照，而今（7日）她就曬出一系列與妹妹的合照，並透露是由媽媽掌鏡拍的。照片中，兩姊妹都一身牛仔系列，林萱瑜穿著牛仔連身褲，妹妹則是牛仔連身裙，搭配白色長袖上衣、黑色靴子，在相似的穿搭下，兩人還都留著一頭飄逸長髮，同樣擁有甜美笑容，乍看下根本就像雙胞胎。

林萱瑜合體親妹，相似度宛如雙胞度。（圖／翻攝自臉書）

林萱瑜妹妹被網友大讚可以出道了。（圖／翻攝自臉書）

林萱瑜PO出和妹妹合體照後，立刻引來大票粉絲激讚「優良基因」、「好漂亮、很像雙胞胎」、「妹妹可以出道了」、「姐妹好漂亮！媽媽好會拍！」連韓瑜也忍不住誇好美，況明潔也在底下留言「媽媽好會拍照喔！但最主要還是姐妹花太美了」，掀起一陣熱議。